الان تتابع أوروبا تطالب تركيا وإيران بوقف استهداف سكان إدلب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
طالب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تركيا وإيران إلى جانب روسيا بالالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية وحماية المدنيين الواقعين تحت الحصار.
ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني ومفوض شؤون الإغاثة الإنسانية كريستوس ستيليانيدس، في بيان: “نتوقع من النظام السوري وضامني اتفاق آستانة (روسيا وتركيا وإيران) الوفاء على الفور بمسؤولياتهم والتزاماتهم وضمان الحماية الفورية للمدنيين”.
وأضافت: “لا يمكن تحت أي ظرف تبرير الهجمات العشوائية على النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين وتشريدهم وتدمير البنية التحتية المدنية”.
وفر 180 ألفا على الأقل مع احتدام القتال في المحافظة الواقعة بشمال غرب سوريا، وأودى قصف القوات الحكومية بحياة العشرات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر أوروبا تطالب تركيا وإيران بوقف استهداف سكان إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.