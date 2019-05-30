الإمارات تعلن بدء سريان إتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام، حسبما نشرت وكالة وام الإماراتية .
وستعمل الإتفاقية على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل.
وذكر البيان المشترك الصادر عن الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية أن البلدين سيتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج.
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