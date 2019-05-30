نائب ليبي: تسليم عشماوي لمصر سيكشف تورط دول في دعمنائب ليبي: تسليم عشماوي لمصر سيكشف تورط دول في دعم الإرهاب الإرهاب

قال عضو مجلس النواب الليبي فرج الشلوي إن تسليم هشام عشماوي يؤكد أن مصر وليبيا يعدان صفا واحدا في محاربة الإرهاب، خاصة أنهما يواجهان الأخطار الإرهابية نفسها نظرا للحدود المتلاصقة بينهما.

وأضاف الشلوي أن عشماوي هو "المدبر في تكوين المنظمات الإرهابية داخل ليبيا، والقبض عليه ثم تسليمه إلى القاهرة سوف يكشف الكثير من الحقائق وتورط دول كثيرة من داعمي الإرهاب".

وأشار الشلوي إلى أن الإرهابي هشام عشماوي قد قام بأعمال إرهابية داخل الأراضي المصرية، مضيفا أنه وبكونه مواطنا مصريا، فمن حق مصر تسلّمه والتحقيق معه ومحاكمته داخل البلاد.