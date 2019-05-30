شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: «عشماوي» سيحاكم عسكرياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)

أعلن مصدر قضائي مصري اليوم (الأربعاء) أنّ الإرهابي المصري هشام العشماوي الذي تسلّمته سلطات بلاده من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مساء أمس (الثلاثاء) سيحاكم أمام القضاء العسكري بتهم تنفيذ اعتداءات إرهابية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنّ «العشماوي متّهم بقضايا عدّة هي من اختصاص القضاء العسكري».