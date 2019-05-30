شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: المحتجون يلوحون بالتصعيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

أعلن قادة الاحتجاجات في السودان مساء اليوم (الأربعاء)، أنّ الإضراب الذي دعوا إليه واستمر يومين بهدف الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة إلى المدنيين كان «ناجحاً»، محذّرين من أن الخطوة المقبلة ستكون الدعوة لعصيان مدني إذا لم يلبّ الجيش مطلبهم.

وقال أحمد إسماعيل، أحد هؤلاء القادة خلال مؤتمر صحافي: إنّ «الإضراب كان ناجحاً بكل المقاييس، وكل الفئات التي التزمت نفّذت الإضراب، ووفقاً لتقييمنا فإن الإضراب ناجح بنسبة 90%».

بدوره قال قيادي آخر هو بابكر فيصل، إنّه «منذ أن توقّف التفاوض الأسبوع الماضي لم يحدث اختراق ولم تحدث اتصالات رسمية بيننا وبين والمجلس العسكري».

أما القيادي صديق فاروق فقال إنّ «العصيان المدني هو خطوتنا التالية، إذا لم يحدث اختراق سنذهب إليه».

Advertisements

من ناحيته قال القيادي محمد حسن المهدي «سننظّم غداً (الخميس) مواكب مليونية إلى ميدان الاعتصام كجزء من تصعيدنا الثوري».

وتخلّل نهار الإضراب، اليوم، تظاهرات عديدة رفع خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها «إضراب، إضراب» و«مدنية» ولوّح بعضهم بعلم السودان.

وتظاهر مئات من موظفي البنوك والجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة النفط، أمام مبنى بنك السودان المركزي.

وكان تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات دعا إلى إضراب عن العمل يومي 28 و29 مايو الحالي.، للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير.