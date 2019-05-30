السيسي يأمر بنقل المومياوات لمتحف الحضارة في «موكب ملكى»

كتب: رضوى هاشم

أعلنت وزارة الآثار أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب من الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إعداد موكب ملكى لمومياوات ملوك مصر، أثناء نقلهم من المتحف المصرى بالتحرير، إلى متحف الحضارة، وقالت الوزارة إن «مومياوات ملوك الفراعنة، ستخرج فى احتفالية ضخمة، يتم الإعداد لها حالياً على قدم وساق».

وقال الدكتور زاهى حواس، المشرف على مشروع دراسة المومياوات الملكية، إن نقل المومياوات سيكون خلال أسابيع، وستضم 16 مومياء ملكية، سيتم عرضها بالتوابيت الخاصة بها، وعن طريقة العرض المتحفى بقاعة المومياوات عند...