قائد بالجيش الليبي يكشف لـ"الوطن" سر إصابة هشام عشماوي في قدمه

كتب: محمد حسن عامر
كشف ناصر النجدي، قائد الكتيبة 169، التابعة للجيش الوطني الليبي، سر ظهور الإرهابي المصري هشام عشماوي وهو يعرج في فيديو وصوله إلى مصر بعد تسليم الجيش الليبي له.
وقال "النجدي"، الذي شارك في عملية القبض على "عشماوي"، العام الماضي في "درنة"، إن "عشماوي كان مصاب إصابة بالغة في القدم نتيجة إحدى الغارات التي استهدفت منطقة الفتائح في درنة".
وأضاف لـ"الوطن" أن "غارة للطيران الليبي كانت أصابته قبل فترة من القبض عليه".
وأشار إلى أن "عشماوي" كان يستند على "عكاز طبي" عندما قُبض عليه،...
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