كتب- هاشم الفخرانى
ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية، أطلقت سراح 280 نزيلاً فى مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.
وقال أمير منطقة الحدود الشمالية: إنه حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها...
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يصدر عفوًا عن 280 سجينًا بمناسبة شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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