رسميا.. حل الكنيست الإسرائيلي والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة

كتب- هاشم الفخرانى

أسفرت الجلسة الطارئة بدعوة من حزب الليكود، عن حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة بعد شهر من الانتخابات البرلمانية. وتأتى الجلسة لحل الكنيست بعد فشل نتنياهو فى مشاورته مع الأحزاب لتكوين الائتلاف وانتهاء المدة الممنوحة له لتشكيل الحكومة .

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