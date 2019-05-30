شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تلقت الجماعات الإرهابية خبر تسليم الهارب هشام عشماوى؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن تسليم الإرهابى الهارب هشام عشماوى للسلطات المصرية من قبل السلطات الليبية أصاب جماعة الإخوان الإرهابية والكيانات والتنظيمات بحالة من الذعر والهلع، قائلاً: "عاملين مناحة بعد خبر تسليمه".



وأوضح أبو السعد، أن تسليم الإرهابى الهارب رسالة للجميع مفادها أن الدولة المصرية عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على البؤر الإرهابية من المنطقة بالكامل، وأنها لن تفرط فى حق شهدائها، وأن "عشماوى" بمثابة الصيد الثمين والكنز الغنى بالمعلومات ولابد من الاستفادة منها فى كشف العديد من المؤامرات التى كانت تخطط لها هذه الجماعات فى المنطقة.



وأشار الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية فى حالة يُرثى لها منذ إعلان خبر استلام الإرهابى الهارب هشام عشماوى، وهذا يؤكد أنه كانت تعتمد عليه بشكل كبير فى التخطيط والتنفيذ او حتى فى استغلاله فى الترويج لأفكارها الخبيثة والمتطرفة، وبعد تسليمه اصيبت بحالة من الهلع والذعر.