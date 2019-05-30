شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى الجندى يطالب بالسماح لحملة الدبلومات الفنية للالتحاق بمعاهد الـ4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، باقتراح برغبة يطالب فيه بإتاحة الفرصة للطلاب حملة الدبلومات الفنية للالتحاق بالمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية بنظام أربع سنوات. Advertisements وقال "الجندى"، لـ"الخليج 365"، إنه يجب تقديم كل الدعم لطلاب التعليم الفنى ومنحهم الفرص للالتحاق بالمعاهد العليا، ومنها المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بنظام الأربع سنوات الذى يمنح شهادة البكالوريوس للطلاب. وطالب "الجندى"، بمناقشة الاقتراح برغبة فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بحضور ممثلى وزارة التعليم العالى للرد على اقتراحه.

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