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النائب ممدوح الحسينى يطالب بحصر المبانى الآيلة للسقوط وإزالة الخطرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بحصر المبانى الآيلة للسقوط فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
 

 

وقال "الحسيني"، فى تصريح له، إنه يجب على الحكومة أن تعد خطة للتعامل مع مشكلة المبانى الآيلة للسقوط، وأن يتم إزالة المبانى ذات الخطورة حفاظًا على أرواح المواطنين.
 

فى سياق آخر، أشاد "الحسيني"، بالإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لتطوير المناطق التاريخية والأثرية، لإعادة مظهرها الجميل والنسق الحضارى غير المشوه.

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