فورد تختبر الروبوت "ديجيت" لتوصيل الطرود للمنازل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، اختبارها لروبوت لنقل الشحنات من سياراتها ذاتية القيادة إلى باب منزل العملاء، إذ تقوم بتجربة عمليات التسليم بسيارات ذاتية القيادة.

ووفق ما ذكر موقع "CNN"؛ تعاونت شركة فورد في تصميم الروبوت "ديجيت"، مع شركة "Agility Robots"، المتخصصة في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر.

ووفق مقطع الفيديو، الذي عرضته الشركة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، تم تصميم الروبوت على شكل إنسان، وقابل للانطواء ليتسع في الجهة الخلفية من السيارة، وباستطاعته النزول من السيارة وصعود الأدراج، والسير على الطرق والتحرك نحو الباب لإيصال الطرود للعملاء، كما بإمكانه حمل حزم طرود وزنها 18 كيلوجرام.

وفي حال شعر الروبوت بالارتباك أثناء حمل الطرد، فسوف يتواصل مع سيارات "فورد" ذاتية القيادة للحصول على إرشادات.

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جدير بالذكر أن "فورد" أعلنت أنها ستتخلى عن 10% من الموظفين ضمن خطتها لخفض التكاليف.

ولم تعلن "فورد" عما إذا كانت تنوي التعاون مع بعض الشركات لتوصيل الشحنات، كما رفضت تحديد ما إذا كانت ستطلق برنامجًا لتسليم البضائع لأغراض تجارية.

كما أن الشركة لم تعلن عن موعد محدد لإطلاق تعاونها التجاري مع "Digit".