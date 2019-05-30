محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود: كشف الإعلان عن أسماء الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية عن احتلال البنات لغالبية المراكز. جاء ذلك بعد اعتماد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية لنتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 88.6%، حيث جاء ترتيب الأوائل كالتالي: المركز الأول: يوسف باسم مرعي علي، طالب بمدرسة الشيخ محمد مغربية بمجموع 280 درجة. والمركز الثاني للطلاب: روان حاتم إبراهيم محمد إبراهيم، مدرسة ميت الحلوج الإعدادية، بمجموع 279. آيات فتوح بديع محمد أبو ديب، مدرسة أجا الإعدادية للبنات بمجموع 279. نورهان محمود إبراهيم، مدرسة كفر الشيخ عطية الإعدادية بمجموع 279 Advertisements أبرار علي محمد علي إبراهيم، بمدرسة ميت علي الإعدادية بمجموع 279. مصطفي عثمان محمد أحمد، بمدرسة المنصورة الرسمية للغات بمجموع 279. رنا حمزة رمضان السعيد حمزة، بمدرسة الشهيد محمد جودة السواح، بمجموع 279. منة مجدي محمد محمدين يوسف، مدرسة فخر الدين خالد كفر أبو ناصر بمجموع 279. نغم تامر سعد محمد كليش، مدرسة كفر الشيخ عطية الإعدادية بمجموع 279. يمني عبد الناصر عبد الوهاب أحمد، مدرسة كفر الشيخ عطية الإعدادية، بمجموع 279. يذكر أن نسبة نجاح البنات في نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بلغت 91.1% بينما كانت 86.1% للبنين. ووجه محافظ الدقهلية التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، وهنأ الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي. وأشاد "شاروبيم" بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها. من جانبه أوضح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من يحق لهم التقدم للامتحانات 100 ألف و676 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، حضر منهم 99 ألف و116 طالبًا وطالبة، نجح منهم 87 ألف و841، بنسبة نجاح اجمالية بلغت 88.6%، وجاءت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية المهنية 95.7%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في الدقهلية بعد اعتمادها رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.