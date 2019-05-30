السيسي يصدر قرارًا بتعيين مصطفى عبد الخالق نائبًا لرئيس جامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، رقم 254 لسنة 2019، بتعيين الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج أن القرار ينص على تولى الدكتور مصطفى عبد الخالق المسئولية لمدة 4 سنوات، أو حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

يذكر أن الدكتور مصطفي عبد الخالق أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب البشري، وتقلد العديد من المناصب الإدارية داخل الجامعة بدأت بعمله مديرا للمستشفيات الجامعية في عام 2007 حتى عام 2011، ثم مديرًا لوحدة الضمان والجودة بكلية الطب حتى عام 2014، انتهت بقرار اعتماد الكلية، ثم وكيلاً للكلية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في عام 2014، وذلك حتى تعيينه قائمًا بأعمال عميد الكلية في عام 2016.