قصة بدأت باعتداء جنسي.. اتهام 16 شخصًا بقتل طالبة حرقًا في بنجلاديش

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا - (د ب أ)

قالت شرطة بنجلاديش اليوم الأربعاء إنها وجهت اتهامات إلى 16 شخصا بتهمة قتل طالبة في إحدى المدارس حرقا في شرق بنجلاديش الشهر الماضي بعد اتهامها لناظر المدرسة بالاعتداء الجنسي.

وتوفيت نصرت جاهان (19 عاما) في المستشفى في 10 أبريل بعد خمسة أيام من تعرضها لهجوم في مدرسة سونغازي الإسلامية. وقد أثارت القضية حالة من الغضب في كل أنحاء البلاد إزاء الاعتداء الجنسي والتحرش.

وتم اصطحابها إلى سطح المدرسة حيث طلب منها المتهمون التنازل على القضية التي رفعتها ضد ناظر المدرسة سراج الدولة، حسبما أوضح باناج كومار ماجومدير، رئيس مكتب التحقيقات بالشرطة.

وقال إنه عندما رفضت الطالبة جاهان، سكب عليها خمسة أشخاص الكيروسين وأشعلوا فيها النيران، مضيفا أن المتهمين اعترفوا جريمتهم.