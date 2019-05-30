قيمتها 70 مليون جنيه.. براءة مسئول من الاستيلاء على 5 أطنان غاز في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنح دسوق في كفر الشيخ، ببراءة، السيد فريج حسن أبو علي، المدير المسئول عن مصنع "جاتكو" لتعبئة اسطوانات الغاز بمركز دسوق، من التهمة المنسوبة إليه بالاستيلاء على كمية 5 آلاف و84 طن غاز صب بقيمة 68 مليونًا و756 الفًا و16 جنيهًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار تامر أبوغنيم، رئيس محكمة جنح دسوق، وسكرتارية مجدي أبو دنيا، وبحضور عمر حمدون، وكيل نيابة دسوق، في واقعة القضية رقم 34 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة دسوق.

تبين من حكم المحكمة خلو الأوراق الخاصة بالاتهامات الموجهة إلى المدير المسئول لمصنع اسطوانات الغاز من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة سوى أقوال محرر المحضر التي جاءت مرسلة ولا يوجد بها ثمة دليل، الأمر الذي يقضي للمحكمة بالبراءة وتشكك المحكمة في مدى إسناد الاتهام.

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تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 17 أكتوبر 2018، عندما أسندت النيابة العامة للمتهم بصفته المسئول عن مصنع "جاتكو" لتسويق المواد البترولية أنه لم يخطر الهيئة المصرية العامة للبترول وإدارة المواد البترولية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ببيان صرف كميات المواد البترولية القائم على توزيعها في مراكز الاستهلاك بكل محافظة في الموعد المقرر.

كما أسندت النيابة له أنه لم يقم بتجهيز كميات الوقود والبترول الواردة له من الشركات الشاحنة وسجل رقم 21 مكرر ومزيل بالإمضاء وتاريخ الوارد، ولم يخطر مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ ببيان الوارد والمنصرف والرصيد المتبقي لديه من المواد البترولية في الميعاد المقرر.

أوضحت أوراق القضية أن المسئول نفسه لم ينفذ البرنامج الذي تصرفه الهيئة المصرية العامة لكل من شركات التسويق، ولم يحصل على موافقة نفس الهيئة قبل إجراء أو تعديل في البرنامج الذي تنفذه الهيئة لكل من شركات التسويق البترولية.

وأحالت النيابة المسئول إلى المحاكمة، فيما تبين للمحكمة أن كل الاتهامات المسندة لمدير المصنع لا يوجد عليها ثمة دليل.