الجيش الليبي يكشف نتائج التحقيقات الأخيرة مع الإرهابي هشام عشماوي

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الخميس، عن الدور الذي يضطلع به الإرهابي هشام عشماوي الذي سلم إلى السلطات المصرية مساء الثلاثاء.

وقال المسماري، إن عشماوي كان مسؤلا عن تدريب جماعات إرهابية في ليبيا، وأن جهات أجنبية كانت وراء دعم الإرهابيين في ليبيا وتنقلاتهم في المنطقة.

والأربعاء، كشفت مصادر بالقيادة العامة بالجيش الوطني الليبى، عن أن عشماوي الذي تم تسليمه إلى مصر، أدلى خلال جلسات التحقيق معه التي امتدت طيلة الفترة الماضية، بمعلومات هامة وأدلة ملموسة عن علاقاته الإرهابية المشبوهة.