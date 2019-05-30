الهلال الأحمر السعودي يتمركز في الحرم المكي

تتمركز خمس فرق من الدراجات النارية في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف في شهر رمضان المبارك؛ وذلك بهدف سرعة وصول الخدمة الإسعافية للمرضى والمصابين، ولتجاوز مشكلة الازدحام المروري والبشري الذي يؤخّر وصول سيارات الإسعاف؛ ويؤثر بذلك على صحة المرضىوالمصابين.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أهمية الدراجة النارية، والتي تكمن في أنها وسيلة نقل خفيفة، تستطيع أن تنتقل بسهولة أثناء الازدحام والاختناقات المرورية.
ولفت "بادومان" إلى أن الدراجة مجهَّزة بحقيبة إسعاف وأسطوانة أكسجين، يستقلها فني إسعاف، وعند وصوله للحالة يتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، والبقاء مع الحالة حتى وصول سيارات الإسعاف إذا احتاجت الحالة إلى النقل للمستشفى، أما الحالات التي لا تحتاج إلى النقل فتكون الفرقة قد أكملت مهمتها؛ وتغادر لتلبي بلاغًا آخر في المنطقة المركزية.
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