أمريكا: لم نبت في تمديد الإعفاء على واردات العراق من الكهرباء الإيرانية

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يبت بعد في تمديد إعفاء من العقوبات مدته 90 يوماعلى الكهرباء التي يشتريها العراق من إيران.
كانت وزارة الخارجية قالت في 20 مارس إنها ستسمح للعراق بمواصلة
وأبلغت المتحدثة مورجان أورتاجوس الصحفيين "الوزير لم يأخذ قرارا في هذا الشأن".
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