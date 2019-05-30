أمريكا: لم نبت في تمديد الإعفاء على واردات العراق من الكهرباء الإيرانية

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية مايك بومبيو لم يبت بعد في تمديد إعفاء من العقوبات مدته 90 يوما

على الكهرباء التي يشتريها العراق من إيران.

كانت وزارة الخارجية قالت في 20 مارس إنها ستسمح للعراق بمواصلة

شراء الكهرباء من إيران لتسعين يوما أخرى دون فرض عقوبات، لكنها حثت بغداد على إيجاد مصادر بديلة للطاقة، وفق وكالة "رويترز".

وأبلغت المتحدثة مورجان أورتاجوس الصحفيين "الوزير لم يأخذ قرارا في هذا الشأن".