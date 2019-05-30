السعودية تزف بشرى سارة لمواطنيها قبل عيد الفطر

زفت شركة سعودية بشرى سارة للمواطنين السعوديين قبل حلول عيد الفطر المبارك بعدة أيام.
وأعلنت السعودية للكهرباء، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس، الثلاثاء، عن إتاحة المجال أمام مشتركيها لسداد 50% فقط من قيمة الفاتورة، وسداد باقي المبلغ المستحق الشهر التالي، وعدم فصل الخدمة الكهربائية. وذلك بحسب "العربية نت".
وجددت الشركة السعودية للكهرباء دعوتها للمشتركين، في يوليو 2018، للاستفادة من خدمة "الفاتورة الثابتة"، التي تهدف إلى تسهيل
وأكدت السعودية للكهرباء، آنذاك، أن خدمة "الفاتورة الثابتة" تُعد جزءاً من جهودها المستمرة لتقديم أفضل
وأوضحت الشركة أن خدمة "الفاتورة الثابتة" مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين.
وأشارت إلى أنه تتم قراءة العداد بشكل شهري كالمعتاد، بحيث تصدر الفاتورة موضحا بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن يتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام.
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