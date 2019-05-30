"الحرية والتغيير" السودانية ترفض بيان حميدتي حول عدم تمثيل الشعب

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية رفضها لبيان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان حميدتي. وقالت القوى المعارضة: "نرفض بيان نائب رئيس المجلس العسكري عن أن قوى إعلان الحرية والتغيير لا تمثل الشعب ويجب إشراك قوى أخرى المجلس العسكري عن أن قوى إعلان الحرية والتغيير لا تمثل الشعب ويجب إشراك قوى أخرىخلال الفترة الانتقالية". وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم مساء اليوم، إنها ترحب بكل قرار إقليمي ودولي يصب في مصلحة التحول الديمقراطي وتسليم السلطة إلى مدنيين.

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