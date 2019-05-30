المملكة تؤكد دعمها الكامل لعملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية



أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل لعملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والتزامها بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة 72/279، مشيرة إلى تطلعها لمواصلة عملية تشاور شفافة وشاملة مع الدول الأعضاء. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الحوار التفاعلي لمجموعة الـ 77 والصين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض أحمد آل فريان. وقال آل فريان "نقدر الجهود المبذولة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في نظام المنسق المقيم، وذلك بترحيب المملكة بتعيين أول منسقة مقيمة في يناير من هذا العام، ومع ذلك ترغب بلادي أيضًا في رؤية تمثيل جغرافي أكثر من دول الجنوب، ومزيد من التوضيح بشأن أي خطط بهذا الشأن". وأضاف "في الوقت الذي نرحب فيه بتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لا يمكننا التقليل من دور الجمعية العامة باعتبارها الهيئة الأكثر شمولاً للمداولات بين الدول الأعضاء، وهذا له أهمية خاصة في الأمور المتعلقة بإصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، حيث يمكن لعملية أكثر شمولية أن تسفر عن نتائج أفضل".

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