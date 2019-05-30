مأدبة إفطار للوفود الإعلامية و13 فريق عمل لمواكبة القمم الثلاث

برعاية وزير الإعلام تركي الشبانة، نظمت وزارة الإعلام، ممثلة في «اللجنة الإعلامية للقمم الخليجية والعربية والإسلامية»، مأدبة إفطار أمس ببيت نصيف في منطقة جدة التاريخية، وحضر حفل الإفطار نخبة كبيرة من إعلاميي الدول الإسلامية والعربية، ورؤساء تحرير الصحف العربية وقادة الفكر والرأي في دوت الخليج العربي، إضافة إلى كوكبة من رؤساء التحرير والكتاب في المملكة.

تحضيرات إعلامية

في إطار الاستعدادات الضخمة التي تشهدها المملكة لاستضافة ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية، تُجرى تحضيرات إعلامية حثيثة تحت إشراف ومتابعة وزير الإعلام تركي الشبانة، من خلال 13 فريق عمل لمواكبة الحدث الكبير، وتسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي، باستضافة 390 إعلاميا وصحفيا دوليا، و59 قناة عالمية، وتقدم الوزارة خدماتها للضيوف من خلال 4 مراكز إعلامية، كما تقيم معرضا تعريفيا في مقر إقامة الإعلاميين، يضم 11 جناحا حكوميا ومدنيا لعرض المنجزات والتطورات وشرحها، وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الـ3 الدكتور فهد آل عقران، إنه بتوجيهات من وزير الإعلام، تُبذل جهود كبيرة لتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة، توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلا في 3 قمم يحضرها 57 رئيس دولة، وأوضح أن عددا من مسؤولي الدولة سيشاركون في مؤتمرات صحفية مباشرة مع الإعلاميين الدوليين والمحليين والقنوات ووكالات الأنباء على هامش القمة، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة، لإطلاعهم على ما تحقق من نهضة وإنجازات في البلاد.