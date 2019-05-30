قدرات مميزة للتكتلات المشاركة في القمم

مجلس التعاون لدول الخليج العربية - تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981. - يتكون من 6 دول عربية «السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، عمان، قطر». - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني. - يبلغ عدد سكان دول المجلس نحو 54 مليون نسمة. - يملك احتياطي نفطي بإجمالي 495 مليار برميل. - يملك قوة عسكرية مشتركة باسم قوات درع الجزيرة. جامعة الدول العربية - منظمة إقليمية تأسست عام 1945. - تضم 22 دولة تتوزع في آسيا وإفريقيا. - يزيد عدد سكانها على 400 مليون و190 ألف نسمة. Advertisements - تنتج الدول العربية 43% من الإنتاج العالمي. - تملك 73% من الاحتياط العالمي من النفط. منظمة التعاون الإسلامي - تعتبر ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة - تأسست في رجب 1398 الموافق سبتمبر 1969 - تمثل المنظمة الصوت الجامع للعالم الإسلامي - يبلغ عدد الدول الإسلامية 86 دولة، وأعضاء المنظمة 57 دولة. - يبلغ عدد المسلمين نحو ملياري نسمة ما يعادل 22.7% من سكان العالم. - إجمالي عدد القوات العسكرية يبلغ نحو 4.7 ملايين جندي. - الناتج المحلي للعالم الإسلامي يبلغ نحو 3483 مليار دولار.



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