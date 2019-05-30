"الكنيست" يصوت لصالح انتخابات مبكرة بعد الفشل في تشكيل الحكومة

صوّت أعضاء الكنيست الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، لصالح حل المجلس مما يمهد لإجراء انتخابات ثانية في غضون شهور بعدما فشل رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم قبل انتهاء مهلة عند منتصف الليل.

وقال نتنياهو إن حزب ليكود المحافظ بزعامته سيفوز بالانتخابات المبكرة التي جرت الدعوة إليها بعدما فشل في تشكيل حكومة ائتلافية قبل انقضاء مهلة.

وكان نتنياهو قد بدأ، في أبريل الماضي، الطريق لولاية خامسة بعدما حصد حزب ليكود بزعامته 35 من مقاعد الكنيست المئة والعشرين، رغم أنه يواجه اتهامات محتملة في ثلاث قضايا فساد. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ويتهم معارضيه بشن حملة اضطهاد ضده.

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لكن بعد أسابيع من المفاوضات، أخفق نتنياهو في التغلب على الانقسامات بين حلفائه. وصوت البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بأغلبية 74 صوتاً مقابل 45 لصالح حل نفسه. ومن الممكن إجراء انتخابات أخرى في سبتمبر.