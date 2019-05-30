كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: سلمنا إرهابيين إلى السلطات المصرية بينهم هشام عشماوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن الجيش الليبي سلم إرهابيين إلى السلطات المصرية بينهم هشام عشماوي.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي له مساء اليوم الأربعاء، أن المطلوب أمنياً هشام عشماوي كان مسؤلا عن تدريب جماعات إرهابية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني، أن الجيش الليبي يقاتل من أجل السلام والأمن الدولي، حيث أن قواتنا ألقت القبض عام 2018 أيضاً على إرهابي خطير مطلوب لدى مجلس الأمن.

وكان الدجيش الليبي الوطني، سلم، ليل الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

جاء ذلك في سياق زيارة اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، ليبيا، مساء الثلاثاء، والتقى بالمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.