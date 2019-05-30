كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام التعاون الإسلامي: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأساسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح العثيمين، ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأساسية، ولا يمك التخلي عنها.

مطالباً بوضع حد للاحتلال وإنهاء معاناة الفلسطينيين وتسوية الأزمات التي تشهدها منطقتنا، مشدداً على ضرورة محاربة أشكال التمييز وإشاعة التسامح والاعتدال في البلاد.

وعبر العثيمين، قائلاً: انعقاد القمة في السعودية يعكس حرص المملكة على وحدة المسلمين، مشيراً إلى أن هناك قدرة قوية على مواجهة التحديات وتفعيل العمل الجماعي.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يسبق أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية المقررة الجمعة، وتعقد تحت عنوان "يدا بيد نحو المستقبل" في مكة.