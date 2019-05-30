العساف: السعودية تجدد دعمها لليبيا للخروج من أزمتها الحالية

الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف،

قال وزير الخارجية السعودي،إن عالمنا الإسلامي يواجهة تحديات بالغة الخطورة أهمها انتشار آفة الإرهاب والتطرف.

وأضاف: نريد حلا في سوريا وفق جنيف وإنهاء وجود الميليشيات الطائفية، مشيراً إلى أن الأمة الإسلامية تواجه تحديات أيضاً في وليبيا والصومال وغيرهما من الدول.

وأكد العساف: أن التدخلات الخارجية في اليمن تسببت في معاناة الشعب اليمني، وأن السعودية تشجب استهداف ناقلات النفط قبالة الإمارات وتحذر من تداعياته، مشدداً على تمسك بلاده بمحاربة الإرهاب ووقف مصادر تمويله.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يسبق أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية المقررة الجمعة، وتعقد تحت عنوان "يدا بيد نحو المستقبل" في مكة.