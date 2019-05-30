كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمم مكة.. بدء وصول قادة العالمين العربي والإسلامي إلى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ العديد من قادة العالمين العربي والإسلامي في التوافد إلى السعودية للمشاركة في القمم المتزامنة التي دعتها إليها الرياض، لبحث القضايا الإقليمية التي تهم المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى جدة مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان في مكة المكرمة.

كما وصل رئيس جمهورية المالديف، إبراهيم محمد صالح، إلى جدة، للمشاركة في القمة الإسلامية. وكذلك وصل وزير خارجية جمهورية توغو كوملان إيدوروبرتي، إلى جدة اليوم، وذلك لحضور القمة الإسلامية. ووصل أيضاً ممثل جمهورية غويانا التعاونية، سفير جمهورية غويانا لدى الكويت، السفير شمير الاي، إلى جدة، اليوم، لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة، للمنظمة.

ويتوقع توافد العديد من قادة العالم للقم المذكورة.