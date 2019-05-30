لأول مرة في التاريخ .. الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه بعد أقل من شهرين على انتخابه

وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على حل نفسه وإجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 من شهر شتنبر المقبل، في سابقة في تاريخ الدولة العبرية التي لم يسبق أن حل أي من برلماناتها نفسه بعد أقل من شهرين على انتخابه.

وبأغلبية 74 صوتا مقابل 45، أقر النواب في قراءتين ثانية وثالثة اقتراح قانون حل الكنيست، والذي قد مه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو.

وأتى التصويت على اقتراح القانون مع انتهاء المهلة المحد دة لنتانيهو، رئيس الوزراء المكلف، لتشكيل ائتلاف حكومي، وتفضيل زعيم الليكود خيار العودة إلى صناديق الاقتراع على خسارة مهمة التكليف لصالح شخصية أخرى كان بإمكان الرئيس رؤوفين ريفلين أن يكلفها بمهمة تشكيل الحكومة لو لم يحل الكنيست نفسه.