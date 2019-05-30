الفتلاوي: لو كان القرار بيدي لجعلت يونس محمود رئيساً لاتحاد الكرة

وقالت الفتلاوي في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه قناة السومرية، إن"يونس محمود رمز وطني، ورمز من رموز الكرة العراقية، ولو كان القرار بيدي فإن أول قرار اتخذه هو أن أجعله رئيساً لاتحاد الكرة".

ورأت الفتلاوي، أن "يونس محمود يستحق أن يكون رئيساً للاتحاد بموضوعية وبتجرد"، معتبرة أن "محمود أفضل من عبد الخالق مسعود (الرئيس الحالي لاتحاد الكرة)، ولا تجوز المقارنة بينهما".



من جانب آخر، أبدت الفتلاوي "تأييدها الشديد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد نهاية العام الحالي"، معربة عن أملها بـ"مجيء وجوه جديدة وأن تتخلص المحافظات من بعض وجوه الفساد وأن تشهد المحافظات إعماراً".

وتابعت أن "عبد المهدي إذا أراد أن ينجح وأن يحقق ديمقراطية حقيقية فيجب النجاح بملف الانتخابات على ان لا تجري بنفس الالية التي جرت بها"، معتبرة أن "تأجيل انتخابات مجالس المحافظات جريمة بحق المحافظات".