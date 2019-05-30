الفتلاوي: لو كان القرار بيدي لجعلت يونس محمود رئيساً لاتحاد الكرة

2019-05-29 | 23:42
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أكدت رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي، الأربعاء، أنها ستختار اللاعب يونس محمود لتولي منصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، لو كان القرار بيدها، في حين اعتبرت أن تأجيل الانتخابات المحلية "جريمة" بحق المحافظات العراقية.
ورأت الفتلاوي، أن "يونس محمود يستحق أن يكون رئيساً للاتحاد بموضوعية وبتجرد"، معتبرة أن "محمود أفضل من عبد الخالق مسعود (الرئيس الحالي لاتحاد الكرة)، ولا تجوز المقارنة بينهما".
من جانب آخر، أبدت الفتلاوي "تأييدها الشديد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد نهاية العام الحالي"، معربة عن أملها بـ"مجيء وجوه جديدة وأن تتخلص المحافظات من بعض وجوه الفساد وأن تشهد المحافظات إعماراً".
وتابعت أن "عبد المهدي إذا أراد أن ينجح وأن يحقق ديمقراطية حقيقية فيجب النجاح بملف الانتخابات على ان لا تجري بنفس الالية التي جرت بها"، معتبرة أن "تأجيل انتخابات مجالس المحافظات جريمة بحق المحافظات".
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