الأكراد يسلمون أوزبكستان 148 امرأة وطفلاً من عائلات الدواعش

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، الأربعاء، أنها سلمت 148 امرأة وطفلاً أوزبكيين من عائلات عناصر تنظيم داعش الإرهابي لوفد قنصلي من أوزبكستان تمهيداً لترحيلهم إلى بلدهم.

وقال كمال عاكف المتحدث باسم هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية بالقامشلي: "بناء على رغبة حكومة أوزبكستان تم تسليمهم اليوم دفعة أولى من 148 شخصاً" هم 60 امرأة و88 طفلاً، من أصل 311 اتفّق الطرفان عليهم.

وأوضح أن "نتيجة العدد الكبير، لا تتوفر إمكانية لنقلهم دفعة واحدة وقد يتم خلال الأيام المقبلة بحسب الإمكانيات تسليم العدد الآخر".

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ومن المفترض وفق قوله، أن يتم نقلهم عبر مطار القامشلي إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية ومنها إلى أوزبكستان.

وليس في عداد المرّحلين أي من عناصر تنظيم داعش الأوزبكيين المعتقلين في سجون المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وتؤوي مخيّمات شمال شرق سوريا 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الإرهابين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة ولا يشمل هذا العدد العراقيين.

وتم القضاء على آخر معقل لتنظيم داعش في 23 مارس/آذار بتمكّن قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على آخر جيب كان يتحصّن فيه فلول التنظيم في بلدة الباغوز في شرق سوريا.