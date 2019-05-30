"صمود الجبال".. عملية عسكرية لتطهير الضالع اليمنية من الحوثيين

أطلقت القوات اليمنية المشتركة وبإسناد مباشر من التحالف العربي، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة لتطهير وتحييد الإرهاب الحوثي في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، أطلق عليها "صمود الجبال".

وتهدف العملية العسكرية النوعية إلى حسم المعركة التي تخوضها القوات المشتركة تحت غطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي وتحييد إرهاب مليشيات الحوثي شمالي قعطبة وفي مريس ودمت، واستكمال تحرير المناطق الوسطى.

وذكر بيان لقوات الحزام الأمني اليمني أن تعزيزات عسكرية ضخمة قادمة من العاصمة المؤقتة عدن وصلت للمشاركة في العملية، التي تجري تحت إشراف قوات التحالف العربي، بعد معارك عنيفة تشهدها الضالع منذ قرابة شهر.

وكان التحالف العربي بدأ في وقت مبكر من اليوم عملية استهداف واسعة ضد المواقع العسكرية لمليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران في مناطق شمال الضالع.

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وقال التحالف، في بيان صحفي، إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين في مناطق الاشتباك.

كما دعا التحالف العربي المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وشدد االبيان على أن الجهود مستمرة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، تواصل الفرق الهندسية لنزع الألغام تطهير بلدات "قردح" و"وعل" و"حمر" و"شخب"، وتمكنت من تفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي قبل انهيار مجاميعها.

وحسب القوات المشتركة فقد نجحت في التعامل مع 8 عبوات ناسفة محشوة بمادة السيفور شديدة الانفجار، معدل انفجار كل واحدة منها 10 من ألغام المركبات، زرعتها مليشيا الحوثي بالطريق الرئيسي الواصل إلى إب، وسط البلاد.

وتشهد مناطق الضالع الشمالية والغربية والشرقية الحدودية مع محافظتي إب وتعز معارك متواصلة منذ مطلع الشهر الماضي، إثر هجوم كبير للانقلابيين على القرى السكنية في جبال العود والحشا وقعطبة، قبل أن تستنفر قوات تحالف دعم الشرعية لردع العدوان الحوثي.