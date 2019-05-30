كوشنر يزور إسرائيل في ذروة دراما سياسية

في ذروة دراما سياسية في إسرائيل، تصاعدت بقرار الكنيست الإسرائيلي حلَّ نفسه، وصل مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلف بخطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية جاريد كوشنر إلى تل أبيب مساء الثلاثاء.

وتزامن وصول كوشنر مع إخفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة واستعداد الأحزاب الإسرائيلية للتوجه إلى انتخابات مبكرة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وفور وصوله، التقى كوشنر ومساعد الرئيس الأمريكي جيسون جرينبلات مع السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومن المقرر أن يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت الإدارة الأمريكية علقت خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وبذل نتنياهو الكثير من المساعي خلال الساعات الماضية للتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الإسرائيلية اليمينية لتشكيل حكومة جديدة ولكنه أخفق في مسعاه.

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وسبق لنتنياهو أن طلب من الإدارة الأمريكية عدم نشر خطتها خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في التاسع من أبريل/نيسان الماضي.

ولم يتضح بعد إذا ما كان سيجري تأجيل الخطة مجددا إلى ما بعد الانتخابات خاصة بعد أن حل الكنيست الإسرائيلي نفسه.

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست بعد منتصف ليلة الأربعاء/الخميس؛ تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجرى في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

وجاء التصويت بعد شهر واحد على أداء اليمين الدستورية لعضوية الكنيست الحادي والعشرين، وبذلك يصبح الكنيست "المنحل" الأقصر عمرا في تاريخ إسرائيل.

وفي القراءة الثانية والثالثة صوت 74 عضوا لصالح حل الكنيست، فيما صوت 45 ضد القرار، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وصوت النواب العرب لصالح حل الكنيست بجانب الأحزاب اليمينية، فيما عارضت الأحزاب الوسطية واليسارية مشروع قانون الحل.

وكان كوشنر وفريقه زارا المغرب والأردن قبل الوصول إلى إسرائيل.