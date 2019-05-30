المسماري: استجواب عشماوي كشف ارتباطه بعناصر إرهابية في مصر

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي سلم مصر إرهابيين في إطار الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "أثناء استجواب الإرهابيين وجدنا دلائل على ارتباطهم بعناصر أخرى في مصر".

وتابع: "تم القبض على الإرهابيين في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في مدينة درنة من قبل أسود القوات المسلحة الليبية".





ولفت إلى أن "الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي أبوالمعاطي كانا موجودين في منطقة عمليات فعلية، وساحة معركة داخل مدينة درنة".

وأضاف أن "الإرهابي بهاء علي أبوالمعاطي خطير جدًا ومتخصص في التفخيخ والخداع الذي يستهدف المدنيين والعسكريين في مدينة درنة، أما الإرهابي هشام عشماوي فقد كان مسؤولاً عن تدريب جماعات إرهابية، ومتخصص في إعداد الخطط العسكرية والتي تقترب من خطط قتال شوارع".

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وأشار إلى أنه بعد نحو 9 أشهر، تم تسليمهما إلى المخابرات العامة المصرية، بعد إكمال التحقيقات واستيفاء كل الشروط والإجراءات القانونية والإدارية لهذه الخطوة.

يذكر أن عشماوي متهم بلعب دور أساسي في عدة عمليات إرهابية كبرى في مصر، أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم في عام 2013، ومذبحة "عرب شركس" شرق القاهرة، ومذبحة كمين الفرافرة في عام 2014.

وكانت آخر عمليات عشماوي الإرهابية قبل هروبه إلى ليبيا، الهجوم على دورية أمنية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية غربي مصر، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.





وعقب هروبه إلى ليبيا، أعلن عشماوي نفسه أميراً لتنظيم "المرابطون" الإرهابي، والمتهم الرئيسي في ذبح 29 قبطياً مصرياً في ليبيا.

وظل هشام علي عشماوي، حتى عام 2010، ضابطاً في صفوف الجيش المصري، قبل أن تداهمه نقطة التحول في حياته ليصبح واحداً من أكثر الإرهابيين وحشية.