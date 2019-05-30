أوروبا تطالب تركيا وإيران بوقف استهداف سكان إدلب

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالخميس 2019/5/30 12:58 صباحا بتوقيت أبوظبي
أعمدة الدخان تتصاعد في سماء إدلب بسبب القصف- أرشيفية
طالب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تركيا وإيران إلى جانب روسيا بالالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية وحماية المدنيين الواقعين تحت الحصار.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني ومفوض شؤون الإغاثة الإنسانية كريستوس ستيليانيدس، في بيان: "نتوقع من النظام السوري وضامني اتفاق آستانة (روسيا وتركيا وإيران) الوفاء على الفور بمسؤولياتهم والتزاماتهم وضمان الحماية الفورية للمدنيين".
وأضافا: "لا يمكن تحت أي ظرف تبرير الهجمات العشوائية على النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين وتشريدهم وتدمير البنية التحتية المدنية".
وفر 180 ألفا على الأقل مع احتدام القتال في المحافظة الواقعة بشمال غرب سوريا، وأودى قصف القوات الحكومية بحياة العشرات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
ويعيش في محافظة إدلب ما يقدر بنحو 3 ملايين شخص، كثير منهم فروا من مناطق أخرى في سوريا مع تقدم القوات الحكومية في السنوات الماضية.
ومنذ العام الماضي حظيت المنطقة بحماية جزئية بموجب اتفاق هدنة أبرمته روسيا وتركيا، لكن المنطقة العازلة التي أقيمت طبقا لهذا الاتفاق تعرضت في الآونة الأخيرة لكثير من الهجمات.
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