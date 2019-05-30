مسؤول تركي: ترامب وأردوغان يجتمعان خلال قمة العشرين في يونيو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان "الى اليمين" والأمريكي دونالد ترامب

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في تغريدات على تويتر إن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال اتصال هاتفي يوم الأربعاء على أن يلتقيا على هامش اجتماع مجموعة العشرين المقرر عقده في اليابان في يومي 28 و29 يونيو حزيران.

وقال جاد دير المتحدث باسم البيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الزعيمين بحثا عددا من القضايا منها تعزيز التبادل التجاري وخطط تركيا لشراء منظومة دفاع روسية و“فرصة مواصلة النقاش“ خلال قمة مجموعة العشرين.

وتوترت العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي في الآونة الأخيرة بسبب قرار أنقرة شراء منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي والتي تقول واشنطن إنها قد تشكل خطرا على مقاتلاتها من طراز إف-35.

واقترحت تركيا أن يشكل البلدان مجموعة عمل مهمتها تقييم تأثير منظومة إس-400 على مقاتلات إف-35، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن من واشنطن.

Advertisements

وقال ألطون على تويتر إن أردوغان كرر خلال الاتصال عرض تركيا الخاص بتشكيل مجموعة العمل.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على أنقرة إذا مضت قدما في صفقة شراء المنظومة الروسية، في تحرك سيضر على الأرجح بالاقتصاد التركي. وانخفضت قيمة الليرة التركية بالفعل حوالي 14 في المئة هذا العام لأسباب منها المخاوف من عقوبات محتملة.

كما يوجد خلاف بين البلدين الحليفين بشأن قضايا أخرى منها اختلاف السياسة في سوريا والعقوبات الأمريكية على إيران.