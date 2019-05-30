المشرعون الإسرائيليون يوافقون على حل البرلمان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الكنيست الاسرائيلي صوت المشرعون الإسرائيليون اليوم الأربعاء لصالح حل البرلمان بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى تشكيل حكومة إئتلافية، مما يدفع البلاد إلى إجراء ثانى انتخابات عامة فى غضون ستة أشهر.

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