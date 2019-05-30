شكرا لقرائتكم خبر عن حل الكنيست الإسرائيلي ونتنياهو يعد بالفوز في الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة)

صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس) (بالتوقيت المحلي) لصالح حل المجلس، مما يمهد لإجراء انتخابات ثانية في غضون شهور، بعدما فشل رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم قبل انتهاء مهلة عند منتصف الليل.

وكان نتنياهو قد بدأ في أبريل الطريق لولاية خامسة بعدما حصد حزب ليكود بزعامته 35 من مقاعد الكنيست المئة والعشرين، رغم مواجهته اتهامات محتملة في ثلاث قضايا فساد.

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لكن بعد أسابيع من المفاوضات أخفق في التغلب على الانقسامات بين حلفائه العلمانيين والمتدينين، وصوت البرلمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) بأغلبية 74 صوتاً مقابل 45 لصالح حل نفسه.

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزبه سيفوز بالانتخابات المبكرة التي جرت الدعوة إليها، بعدما فشل في تشكيل حكومة ائتلافية قبل انقضاء مهلة.

وقال نتنياهو للصحفيين بعدما صوت الكنيست (البرلمان) لصالح حل نفسه: «سنخوض حملة انتخابية نشطة وواضحة تحقق لنا النصر. سنفوز».