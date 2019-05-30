شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد دعمها الكامل لإصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيويورك)

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل لعملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والتزامها بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة 72/279، مشيرة إلى تطلعها لمواصلة عملية تشاور شفافة وشاملة مع الدول الأعضاء.

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جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية خلال الحوار التفاعلي لمجموعة الـ77 والصين، الذي عقد أمس (الأربعاء) بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي ألقاها مستشار مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض أحمد آل فريان.

وقال آل فريان: «ترغب بلادي في رؤية تمثيل جغرافي أكثر من دول الجنوب، ومزيد من التوضيح بشأن أي خطط بهذا الشأن».

وأضاف «في الوقت الذي نرحب فيه بتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لا يمكننا التقليل من دور الجمعية العامة باعتبارها الهيئة الأكثر شمولاً للمداولات بين الدول الأعضاء، وهذا له أهمية خاصة في الأمور المتعلقة بإصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، حيث يمكن لعملية أكثر شمولية أن تسفر عن نتائج أفضل».