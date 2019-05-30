شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نستبشر خيرا بالسعودية.. موقفها يحمل العقل والاتزان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، استبشاره برئاسة المملكة العربية السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي في هذه المرحلة المهمة والحساسة، وذلك أثناء مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامية في مكة المكرمة.

وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر»: «سلسلة القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية تؤكد أن الموقع والموقف والذي تمثله الرياض يحمل في طياته العقل والاتزان الذي نتطلع إليه في المنطقة، نستبشر خيرا حين تبادر السعودية وندعم سعيها وجهدها وتوجهها».