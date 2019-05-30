شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وأمريكا تعلنان بدء اتفاقية التعاون الدفاعي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم (الأربعاء)، أن الإمارات والولايات المتحدة أعلنتا بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي بينهما أثناء زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للعاصمة الإماراتية أبوظبي.
ونقلت الوكالة عن بيان مشترك للبلدين، أن الاتفاقية ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل.
وأوضحت الوكالة أن هذه الاتفاقية جرى توقيعها في مطلع هذا العام.
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