شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج: وفدا الحكومة والمعارضة في فنزويلا أظهرا استعداداً للبحث عن حل دستوري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (أوسلو)قالت النرويج اليوم (الأربعاء) إن وفدي الحكومة والمعارضة في فنزويلا أظهرا خلال الجولة الثانية من المحادثات "استعدادهما" لحل الأزمة المستمرة بينهما منذ فترة طويلة، لكن ليس من المتوقع حدوث انفراجة.
ولم يتم الكشف سوى عن تفاصيل قليلة عن المحادثات بين إدارة الرئيس نيكولاس مادورو وممثلي زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيساً مؤقتاً استناداً إلى عدم شرعية الحكومة.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية التي تلعب دور الوساطة وتستضيف المحادثات :"أبدى الطرفان استعدادهما للمضي قدماً لإيجاد حل دستوري يتم الاتفاق عليه لصالح هذا البلد، ويشمل الأمور السياسية والاقتصادية والانتخابية".
كانت هذه تفاصيل خبر النرويج: وفدا الحكومة والمعارضة في فنزويلا أظهرا استعداداً للبحث عن حل دستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.