شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وعشرات المصابين في احتجاجات كشمير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (كشمير)أطلقت الشرطة الهندية اليوم (الأربعاء)، الذخيرة الحية على احتجاجات في منطقتين بالشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشميرالمتنازع عليه مع باكستان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 50 على الأقل.
وقال ضابط هندي كبير لرويترز إن مدنياً يدعى سجاد أحمد براي لقي حتفه بعدما أطلقت الشرطة الهندية النار في قرية بينجورا الواقعة بمنطقة شوبيان في جنوب كشمير.
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