شكرا لقرائتكم خبر عن 148 شخصاً من عائلات داعش يعودون لأوزبكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القامشلي)

سلمت الإدارة الذاتية الكردية في سورية، اليوم (الأربعاء)، 148 امرأة وطفلاً أوزبكياً من عائلات عناصر تنظيم داعش الإرهابي لوفد قنصلي من أوزبكستان تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم الإدارة الذاتية الكردية كمال عاكف في مؤتمر صحافي في القامشلي، إنه تم تسليم الجانب الأوزبكي «دفعة أولى من 148 شخصاً» هم 60 إمرأة و88 طفلاً، من أصل أكثر من 300 شخص، مشيراً إلى أن عملية التسليم ستستكمل في الأيام المقبلة.