مصر تتسلم عشماوي المتهم بـ17 عملية إرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ بنغازي
ذكر مصدر عسكري بالجيش الوطني الليبي، أن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل زار مدينه بنغازي والتقى المشير خليفة حفتر، في إطار التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب، وسلم الجيش الليبي، القيادي في تنظيم داعش والضابط السابق في الجيش المصري هشام عشماوي أحد أبرز المطلوبين للدولة المصرية.
وتم احتجاز عشماوي في مدينة درنة الليبية في أكتوبر الماضي، وهو ضابط سابق في سلاح الصاعقة، وقاد الخلية الإرهابية التي نفذت هجوم الواحات الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 55 قتيلا من عناصر الشرطة المصرية قبل عام.
وتورط عشماوي في 17 عملية إرهابية قتل فيها العشرات من أفراد الجيش والشرطة بمصر، وتسلم كامل أيضا الإرهابي المصري صفوت زيدان حارس العشماوي الشخصي مع عناصر إرهابية أخرى مطلوبة للسلطات المصرية.
هجمات إرهابية وراءها عشماوي:
- تأسيس وتدريب خلايا إرهابية في ليبيا ونقله عناصرها لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.
- تفجيرات كنائس في الإسكندرية وطنطا والقاهرة، ودير الأنبا صموئيل في المنيا.
- محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
- قضية عرب شركس.
- كمين الفرافرة.
- استهداف الكتيبة 101.
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