ملك الأردن: متمسكون بدولة فلسطينية عاصمتها القدس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث ملك الأردن عبدالله الثاني أمس مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الزائر جاريد كوشنر المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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ووفق بيان رسمي أكد العاهل الأردني خلال استقباله كوشنر، ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي وقت سابق قال مسؤول في البيت الأبيض: «إن كوشنر يقود وفدا في جولة تشمل محطات عدة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع، لحشد التأييد لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا «بصفقة القرن».

وبدأ كوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في العاصمة المغربية الرباط ثم إلى العاصمة الأردنية عمان وأخيرا إلى القدس.