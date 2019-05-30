التحالف يطلق عملية نوعية لضرب الحوثيين وشل قدراتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الضالع، عدن، الحديدة

أطلق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية نوعية لضرب أهدف ميليشيات الحوثي الإرهابية في الضالع، وتحييد قدرتها على تنفيذ الأعمال العدائية وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشنت مقاتلات التحالف فجر أمس غارتين عنيفتين على قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، سبقتهما سلسلة غارات على معسكر جربان في سنحان جنوب شرق العاصمة، بينما شنت غارة على منطقة المجاوحة في مديرية نهم شرقا، واستهدفت مواقع الحوثي في جبل هيلان بمديرية صرواح غرب مأرب.

ودمرت تعزيزات للميليشيات في منطقة العود شمال مديرية قعطبة، مما أسفر عن تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابة تابعة لها في منطقة الزبيريات. ولقي ما يقارب 32 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، بينهم قيادي بارز.

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وفي السياق، واصلت الميليشيات الإرهابية انتهاكها، وقصفت عددا من القرى السكنية في الضالع بالصواريخ وقذائف المدفعية. وارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين الذين استشهدوا بقذائف الحوثي إلى أربع نساء وثلاثة جرحى في جريمة بشعة تضاف إلى قائمة الجرائم الموثقة بحق مواطنين عزل في مساكنهم.

من جهته شن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني هجوما لاذعا على البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة بشأن تقديمه منحة دعم لميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة شمال غرب اليمن، مكونة من 20 سيارة ذات دفع رباعي، تحت ذريعة استخدامها في نزع الألغام. ووصف تلك المنحة بـ «الفضيحة الأممية»، مؤكدا أنها ستوجه لدعم عملياتها القتالية وتصعيدها في محافظات الضالع والحديدة، في استهتار خطير بأرواح اليمنيين.

وأضاف في سلسلة تغريدات له على تويتر «منذ انقلابها على الحكومة قبل 4 سنوات لم تعلن ميليشيات الحوثي عن القيام بانتزاع لغم أرضي واحد، وفي المقابل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها»، وتابع: وظهرت قياداتها عبر وسائل الإعلام وهي تحتفي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين.

وأكد «من المؤسف أن يتوجه التمويل الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة لبرامج الإغاثة في اليمن عبر الأمم المتحدة، إلى تمويل برامج صناعة الألغام الحوثية بإشراف إيراني، بينما هناك ملايين النازحين والجوعى الذين تحاصرهم الميليشيات في مناطق سيطرتها وتمنع الإمدادات الغذائية وتسليم خرائط الألغام».

مشاهدات يمنية