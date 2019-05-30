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شكرا لقرائتكم شاهد مكة من السماء في صور خاصة لطائرات الأمن السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال شهر رمضان تتحول سماء مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها إلى فضاء مفتوح لتنفيذ أعمال المسح الجوي، خاصة في أوقات الذروة.
اجتماع اللحظات الأخيرة لأفراد وأطقم طيران الأمن قبل تنفيذ مهام يومية ما بين إنسانية وأمنية ودعم لوجستي لكافة الأجهزة الحكومية على الأرض، هي العنوان الأبرز لفريق طيران الأمن، علاوة على المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية المخصصة لمواجهة أي طارئ.
وتركز الطلعات الجوية لطيران الأمن والتي تتجاوز 200 ساعة طيران خلال شهر رمضان على متابعة الحركة المرورية على امتداد الطرق المؤدية الى العاصمة المقدسة وكذلك مداخل ومخارج المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.
وتتميز طائرات الأمن على الاقلاع الفوري والرؤية الليلية من خلال أنظمة متطورة من الكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة، بالإضافة الى التجهيزات الطبية والإسعافية، كلها ميزات تمكن طائرات الأمن، من أداء مهامها في خدمة ضيوف الرحمان على مدار الساعة.
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